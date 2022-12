Place du commerce. Le plein d'idées pour Noël dans le Cotentin

Contretemps, un atelier

de rénovation de meubles

Deux amies lancent leur atelier de

rénovation de meubles à Valognes.

Ces deux trentenaires se lancent

dans une nouvelle aventure.

Angélique Jeanne et Aurélie Maillet, deux jeunes trentenaires, viennent d'ouvrir un atelier de rénovation et de restauration de meubles à Valognes. Les deux jeunes femmes sont passionnées par la restauration et la rénovation. Elles aiment également détourner les fonctions initiales des meubles.

Les particuliers peuvent apporter leurs meubles, pour leur donner une nouvelle vie ou une nouvelle affectation. Les deux jeunes femmes ne manquent pas d'idées. La preuve avec une grande et ancienne porte de ferme : elle a été poncée, traitée, vitrifiée. Des pieds en acier conçus sur mesure ont été fixés. Elle est ainsi devenue une grande table basse unique.

Angélique et Aurélie sont complémentaires quant au choix des meubles et leurs rénovations. Contretemps propose également un large choix de luminaires, de meubles neufs ou transformés, ainsi que des pièces uniques de créateurs français ou de la métallerie Maarcel à Yvetot-Bocage qui soutient le projet des jeunes femmes et met un local à disposition pour leurs travaux de métallerie ou de menuiserie. L'atelier s'étend sur 150 m2, une surface qui permet aux deux amies de présenter des univers différents.

Contretemps, Z.A d'Armanville 39 route de la Bergerie à Valognes.

Contacts : 06 58 00 37 36, angeliquejeanne@sarlcontretemps.fr.