Alençon. Peu de squats dans l'Orne, mais de nombreux loyers impayés

Peu connue du public, l'ADIL est une association qui informe gratuitement les locataires et les propriétaires sur les différentes procédures et lois qui concernent le logement. Dans l'Orne, l'antenne est basée à Alençon depuis 2001. La proposition de loi "anti-squat", poussée par Guillaume Kasbarian, député du parti Renaissance, depuis hier au Parlement, a reçu près de 200 amendements, ce qui rend son examen complexe. Composée de trois juristes, l'ADIL est au fait de toutes les évolutions de la législation. L'organisme assure neuf permanences dans le département.

De nombreux impayés

Jusqu'à présent l'ADIL n'a pas eu connaissance de problématiques liées à des squats dans l'Orne. "Le département n'est pas en zone tendue, les loyers sont généralement moins chers qu'ailleurs et il y a assez de logements pour loger ou héberger les habitants, explique Gwendoline Nedelec, directrice de l'association départementale. Il est important de bien différencier un locataire qui ne paie pas son loyer, d'une personne en situation de squat." La structure est souvent sollicitée pour des impayés de loyers, et donc des procédures d'expulsion.

Dans l'Orne, l'association reçoit en moyenne près de cent appels par an concernant des impayés. En 2022, de janvier à octobre, l'organisme a reçu 78 appels. Plus de la moitié proviennent de la plateforme téléphonique nationale en ligne "SOS impayés de loyers". Concernant les grandes lignes de la proposition de loi "anti-squat", Gwendoline Nedelec se veut prudente sur sa mise en place tant que rien n'a été voté. La loi en question propose notamment de tripler les sanctions des squatteurs "pour qu'elles soient similaires à celles encourues par un propriétaire", selon Gwendoline Nedelec. Des sanctions sont appliquées à un propriétaire qui changerait par exemple la serrure de son logement alors qu'il est occupé. La loi proposerait ainsi une sanction de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende contre les squatteurs qui pénètrent dans un logement fermé.

