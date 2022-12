Caen. À la découverte des recettes des sœurs du Mont Saint-Michel

"C'est bien plus qu'un livre de recettes", indique Laurence du Tilly en feuilletant les pages du livre Mont Saint-Michel - A la table des sœurs. Fraîchement publié, l'ouvrage est né tout en haut du Mont Saint-Michel, dans l'abbaye où vivent les sœurs des Fraternités monastiques de Jérusalem, alors que Laurence du Tilly était en retraite au Mont.

Cette Caennaise, depuis bientôt une dizaine d'années, est styliste art de vivre et designer. Avant de s'installer dans le Calvados pour y lancer son concept d'appartement d'hôtes en plein centre-ville de Caen, Laurence du Tilly travaillait dans la publicité auprès de marques bien connues du grand public. Elle est ensuite devenue styliste culinaire. "En équipe avec des photographes, je choisissais les fonds, les couverts, je présentais le plat qui devait être photographié." Un métier qui, bien qu'arrêté il y a quelques années maintenant, a servi dans l'élaboration de ce dernier ouvrage. "J'avais envie de faire un break après une période compliquée suite à la Covid. J'avais besoin de me ressourcer."

Cet endroit de sérénité, c'est au Mont Saint-Michel qu'elle est partie le chercher. "Le premier soir où j'ai été invitée à manger avec les sœurs, elles avaient préparé un crumble de légumes. Il était juste dingue", commente Laurence, le sourire aux lèvres. Pour la spécialiste des livres de cuisine, impossible de passer à côté : "Lorsqu'on s'est retrouvées au parloir, j'ai demandé la recette puis, sans savoir pourquoi, j'ai ajouté 'j'en ai fait des bouquins de recettes, mais je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon'." Fruit du hasard ou coup du destin, les sœurs avaient justement en tête de réaliser un livre avec leurs différentes recettes, une idée de projet soufflée par Noëlle Benoist, qui fait souvent des retraites chez les sœurs et qui a écrit les légendes du livre.

Art de vivre

"En découvrant leur vie sur le Mont, je me suis dit que c'était un livre presque d'art de vivre qu'il fallait réaliser", poursuit Laurence du Tilly. Pendant un an, à raison de quelques jours par mois, Laurence a partagé le quotidien de ces sœurs pour capturer des instants de vie en photos et les regrouper dans cet ouvrage. "On a pris le temps de cuisiner ensemble. J'ai pris le temps de faire les photos du Mont en fonction des saisons, de leur vie en fonction de l'heure de la journée."

Parmi les cent recettes que les sœurs ont présentées à Laurence, cinquante ont été gardées pour figurer dans ce livre de plus de 200 pages. "Ce sont des recettes complètement actuelles, de saison, pas trop chères, qui ne prennent pas trop de temps." Une idée de cadeau original et local.