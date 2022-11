Caen. Féeries de décembre : c'est parti pour le marché de Noël !

Les Caennais l'attendaient avec impatience. Le marché de Noël vient de s'installer boulevard Leclerc et place de la République, et y restera jusqu'au 31 décembre. Samedi 26 novembre, à midi, Joël Bruneau, maire de Caen, s'y est rendu pour l'inauguration. Avec ses adjoints, il s'est arrêté devant les 58 chalets. Catherine Pradal-Chazarenc, chargée du commerce et de l'artisanat, nous explique qu'un sapin et un stand en bois pour une pause grignotage ont été installés sur la place de la République. Le 3 décembre aura lieu une déambulation dans le centre-ville, et du 16 décembre au 1er janvier, la place Saint-Sauveur s'illuminera de 18 h à 20 h. Une féerie de lumière qui devrait ravir petits et grands, en attendant la venue du père Noël.

C'est le maire de Caen, Joël Bruneau, qui a donné le coup d'envoi des festivités. - Martine Dubos

Parmi les spécialités qui peuvent être achetées et dégustées sur le marché de Noël, du bon miel normand. - Martine Dubos