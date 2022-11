Manche. Quatre marins pêcheurs sauvés au large de Jersey

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre, un navire de pêche s'est échoué dans le secteur des Ecréhous, dans l'archipel anglo-normand de Jersey. L'équipage signale par radio au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg qu'il est en grande difficulté et que le navire pourrait sombrer. Le Cross perd alors le contact avec l'équipage, qui est en train d'évacuer le navire.

Le Cross Jobourg décide alors d'engager l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, ainsi qu'un canot et une vedette de sauvetage. Pendant l'opération, un autre navire de pêche proche de la zone sera dérouté par le Cross. Ce dernier signale alors que les quatre membres d'équipage se sont réfugiés sur un canot de survie.

Parti de Maupertus-sur-Mer, l'hélicoptère Caïman arrive sur place, repère les naufragés et les hélitreuille sains et saufs à son bord. Ces derniers sont ensuite déposés au sémaphore de Carteret, où ils sont pris en charge par les secours. L'un d'eux, nécessitant un suivi médical plus approfondi, est évacué vers l'hôpital de Coutances.

En marge, deux plongeurs de la SNSM sont transférés à bord du chalutier. Avec l'instabilité de ce dernier, les deux plongeurs tombent à l'eau. Ils sont hélitreuillés à bord de l'hélicoptère Caïman, de retour.

Après quelques heures, le navire de pêche se déséchoue et se retrouve à la dérive. Deux équipiers de la SNSM sont alors transférés à bord du navire et, après inspection, réussissent à relancer les machines. Le navire de pêche sera finalement escorté vers Granville.