Saint-Hilaire. Une collision entre un utilitaire et un scooter fait quatre blessés, dont deux graves

Un grave accident s'est produit sur la route d'Avranches, à Saint Hilaire-du-Harcouët, en début de soirée, vendredi 25 novembre. Un utilitaire et un cyclomoteur se sont percutés. Dans le choc, le conducteur du deux-roues, un jeune homme de 17 ans, et sa passagère, une jeune femme de 17 ans également, ont été grièvement blessés. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital d'Avranches. L'accident a fait deux autres blessés, légers : le conducteur de l'utilitaire, un homme de 26 ans, et sa passagère, une femme de 28 ans. Tous deux ont été emmenés au centre hospitalier de Saint-Hilaire. Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que sept engins.