Bocage ornais. 100 000 visiteurs attendus aux Villes et Villages Illuminés

De La Sauvagère à Céaucé sans oublier la mythique colline de Beauchêne, chaque année depuis 1996, de nombreuses communes du Bocage se parent de lumières. Durant toute l'année, plus de mille bénévoles ont préparé de nouveaux motifs lumineux et, le jeudi 1er décembre, les villages se sont illuminés. Crise de l'énergie oblige, les horaires d'illumination sont réduits. Jusqu'au dimanche 1er janvier, à grand renfort de Leds, soixante-dix communes comptent bien émerveiller petits et grands. La visite est gratuite, de quoi se laisser tenter par l'achat d'une crêpe ou d'un vin chaud, puisque la cagnotte sert à acheter de nouvelles lumières pour l'année suivante !

Détail des villes : villagesillumines.fr.