[Vidéo] Le Havre. L'Ecole 42 ouvre ses portes aux futurs étudiants

On les appelle les clusters. Deux salles équipées de PC, qui sont le centre névralgique de l'Ecole 42 du Havre. Dès le printemps 2023, on s'y transmettra le virus… de l'informatique.

L'Ecole 42, c'est quoi ?

Car cette "école d'excellence en informatique", dixit sa directrice générale, Alexandra Bricout, formera bientôt de futurs codeurs et développeurs, des métiers en tension partout dans le monde. "C'est une formation gratuite, sans niveau de diplôme requis à l'entrée, sans professeur, poursuit cette Rouennaise qui a toujours exercé dans ce domaine. On travaille sur des projets plutôt que d'apprendre des cours, en coopération avec son voisin de gauche, de droite…"

Car l'Ecole 42 s'appuie beaucoup sur le peer to peer, c'est-à-dire le partage entre étudiants, pour progresser. Pendant leur cursus, ils sont aussi amenés à se noter entre eux.

Autre particularité : l'école, installée au sein de la cité numérique du Havre, sera ouverte "24 heures sur 24, tous les jours, même les week-ends et jours fériés". Si un étudiant est plutôt noctambule, il pourra venir travailler la nuit. "Mais on ne s'interdira pas de renvoyer quelqu'un chez lui pour se reposer, s'il est présent depuis trop longtemps", tempère Alexandra Bricout. Un contrôle réalisé grâce à un système de badge d'accès. Les élèves seront aussi invités à faire "comme à la maison" au sein de la "cantina", un espace de détente avec poufs, canapés, consoles de jeux et cuisine équipée.

Quel diplôme ?

Selon les étudiants, la formation s'étale d'un an à cinq ans d'études, et trois ans en moyenne. "La première année est un tronc commun, pour leur apprendre le langage de base, avant de partir en stage pendant quatre à six mois", poursuit la directrice. Ceux qui arrêtent à l'issue de la première année seront titulaires d'un certificat de formation à l'Ecole 42. Pour décrocher un diplôme, il faudra pousser jusqu'à la quatrième, voire la cinquième année, après des spécialisations en cybersécurité, développement graphique, etc.

Ce concept novateur, initié par Xavier Niel, le PDG de Free, en 2013, se décline sur sept campus en France et une quarantaine à travers le monde, qui ont un statut associatif. Au Havre, l'Ecole 42 est financée par la communauté urbaine, la CCI, Haropa et des grandes entreprises, pour un budget annuel estimé à près d'un million d'euros.

Comment intégrer l'Ecole 42 ?

La première étape de sélection se déroule en ligne, avec environ deux heures de tests et jeux de logique et de mémoire, "qui font les prémices d'un bon développeur".

Ceux qui réussissent sont invités à un "check-in", sorte de journée portes ouvertes.

Place ensuite à la sacro-sainte "piscine", qui se déroule à l'école : vingt-six jours non-stop pour commencer à apprendre à coder et rendre des projets (exercices de développement), avec des examens chaque semaine. "Une sorte de période d'essai de la promo", résume Alexandra Bricout.

Le calendrier

Les admissions en ligne sont ouvertes. Trois piscines vont s'enchaîner en janvier, février et avril, avant de nouvelles piscines pendant l'été. Une première promotion débutera sa formation en mai, une seconde à la rentrée de septembre. À terme, 450 étudiants (trois promotions) cohabiteront au sein de l'Ecole 42. Pour intégrer la formation, il faut être majeur ou avoir le bac (si vous êtes mineur à la rentrée).

Pratique. Ecole 42, à la cité numérique du Havre. Portes ouvertes pour tous et "check-in" le mercredi 23 novembre à 13 heures, le mercredi 30 novembre à 14 heures et le mercredi 7 novembre à 13h30. Première "piscine" à partir du lundi 16 janvier, d'autres suivront en février, avril et pendant l'été. Inscription et premiers tests d'admission en ligne sur 42lehavre.fr.