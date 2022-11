Manche. Deux motards contrôlés avec des motos défectueuses

Une moto de compétition, non homologuée pour la route. C'est la drôle de rencontre qu'ont faite les gendarmes de Saint-Lô ce week-end des 19 et 20 novembre. Ils ont aussi contrôlé un second motard avec un pneu usé jusqu'à la corde. Les deux motos ont été immobilisées. Les gendarmes appellent à la prudence, notamment les motards.

En tout, durant ce week-end, 97 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre, dont 28 excès de vitesse. Les gendarmes ont conservé onze permis de conduire et ont immobilisé 30 véhicules.