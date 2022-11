Calvados. Quels oiseaux retrouvons-nous le plus souvent dans nos jardins ?

Depuis 18 ans, le GONm, Groupe ornithologue normand, lance chaque année un appel au "Grand Comptage des oiseaux de jardin". Cette opération consiste à observer les oiseaux présents dans son jardin ou autre espace de son choix pendant une heure, et à compter le nombre d'individus par espèces.

Du 29 au 30 janvier 2022, un comptage s'est effectué dans toute la France, et c'est en Normandie que la mobilisation a été la plus importante, avec 4 925 observateurs. Et le département en tête est le Calvados avec ses 1 047 comptages.

Quelles informations tirer de cet événement ?

Au total, le nombre d'espèces observées s'élève à 72, dont 39 proposées dans le formulaire et 33 ajoutées par les participants. Le rouge-gorge familier a pu être observé dans 83,4 % des jardins normands et remporte la palme de l'espèce la plus fréquemment observée, et ce pour la quatrième année consécutive. Il est suivi de près par le merle noir (82,9 %), la mésange charbonnière (78,4 %), et enfin le moineau domestique (76,3 %).

Du côté des espèces les plus abondantes, la première place est attribuée au moineau domestique, avec une moyenne de 6,5 par jardin, puis à la mésange bleue (2,8) et enfin à la mésange charbonnière (2,5).

Le comptage des oiseaux de jardin sert à mesurer l'évolution des effectifs et à obtenir des indications sur leur santé. Ces mobilisations annuelles permettent aux observateurs de se familiariser avec le protocole de comptage et d'apprendre à identifier les oiseaux communs. Le Groupe ornithologue normand remercie les nombreux participants de l'année 2022 et espère une réussite similaire pour le prochain comptage, qui aura lieu du 28 au 29 janvier 2023.