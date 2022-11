Caen. Bancs, tables, jardinières… Du mobilier urbain en plastique recyclé

Vous vous êtes sûrement déjà assis dessus en pensant qu'il s'agissait de bois. À Caen, Hérouville-Saint-Clair ou Mondeville, se trouvent des bancs non pas en bois mais bien en plastique recyclé. "Au début, les gens s'intéressaient à ce matériau car il n'y avait pas besoin de beaucoup d'entretien, c'était facile à nettoyer", explique Pascal Rousseau, gérant de la société Espace Urbain, basée à Castine-en-Plaine.

Dans l'air du temps

Cette entreprise créée en 2011 est spécialisée dans la fabrication de mobiliser urbain -bancs, tables de pique-nique, jardinières, mobilier pour les écoles- en plastique recyclé. Lorsqu'on découvre le produit fini, impossible de deviner qu'avant il s'agissait de bouteilles en plastique et autres déchets. "Désormais, les panneaux dont on se sert sont composés de 70 à 75 % de déchets ménagers. Avant, c'était les chutes de l'industrie plastique qui les composaient majoritairement." Par exemple, un banc représente 1 500 bouteilles recyclées.

Alors que la COP 27 vient de se terminer et que l'écologie est un enjeu majeur de la société, l'entreprise Espace Urbain a le vent en poupe, avec "une croissance à deux chiffres chaque année". Mis à part les collectivités, les écoles sont des clients importants de l'entreprise. "On fait des petits bancs à installer autour des arbres. C'est intéressant parce que ça permet aux professeurs d'évoquer le recyclage avec les enfants." Aujourd'hui, l'entreprise a des clients sur l'ensemble de l'Hexagone, et même à l'étranger. Pourtant, l'atelier reste à taille humaine : dix personnes sont en production et l'entreprise a établi "un partenariat avec une entreprise adaptée qui fait travailler chaque jour une dizaine de personnes en situation de handicap", tient à souligner le patron. "Au départ, la fabrication se faisait à 100 % avec eux, puis la charge a augmenté et nous avons commencé à embaucher." Une initiative qui s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, pour Pascal Rousseau. "Lorsqu'on parle de développement durable, il y a l'économie, l'écologie et le social. C'est une philosophie vis-à-vis de l'intégration."

Avant la fabrication, il y a la conception : "Je dessine quelques produits et on a aussi un bureau d'études." Mais pour le gérant, les idées viennent surtout des clients eux-mêmes. "Un jour, on nous a demandé des petites estrades faciles à installer pour les écoles, on a donc créé une gamme avec des cubes de différentes hauteurs qui peuvent s'agencer comme on veut." Dans quelque temps, le plastique prendra des couleurs plus flashy, "il y a encore plein de choses à faire", sourit le gérant.