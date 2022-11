Football (Coupe de France). L'US Granville dans les starting-blocks avant le 8e tour

Football. Le huitième tour de Coupe de France a lieu ces samedi 19 et dimanche 20 novembre. Il reste six clubs normands encore en lice dans la compétition, et parmi eux, l'US Granville. Les Manchois affrontent au Stade Louis Dior l'Étoile de Morne-à-l'Eau, club guadeloupéen.