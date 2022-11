Normandie. Tom Rice, vétéran de la 101st Airborne, est mort à 101 ans

C'est la fin d'une époque. Tom Rice, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale et de la 101st Airborne, est mort jeudi 17 novembre. Il est décédé chez lui, à Coronado, en Californie vers 0h30. Il avait 101 ans.

Today we say farewell to a 101st Airborne Legend, Tom Rice. Tom was a humble man who just wanted to do his duty for his country. He never considered himself a hero or special in any way.

1/6 pic.twitter.com/thmG0aXZRJ