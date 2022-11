Le Havre. Quarante ans après, il retrouve le bateau sur lequel il a fui le Vietnam

Il en existe sans doute moins d'une dizaine dans le monde. Conservé au Havre, un sampan, bateau symbole des boat people vietnamiens, va bientôt rejoindre les États-Unis pour entamer une nouvelle vie.

Ramené au Havre en 1984

L'embarcation en teck de moins de 7 mètres de long va en effet prochainement être confiée au Vietnamese Heritage Museum, en Californie, dédié à la mémoire des réfugiés qui ont fui le régime communiste entre 1975 et 1985. Elle était, depuis les années 80, conservée par l'association du Musée maritime et portuaire du Havre, après avoir été débarquée par un navire de commerce, le Cetra Corona. "À l'époque, ce navire des Chargeurs Réunis faisait route entre la France et le Japon pour alimenter la centrale thermique du Havre, relate Didier Raux, le président du musée havrais. Un jour de 1984, en mer de Chine, l'équipage distingue des appels de détresse, dans une mer très formée. En s'approchant, il a repéré le sampan, avec neuf réfugiés à bord." Parmi les occupants du petit bateau, se trouvait Tai Phung, âgé de 22 ans à l'époque.

C'est sur ce tout petit bateau que Tai Phung a survécu pendant une semaine. - Musée maritime et portuaire

C'est grâce à lui que le musée américain a pu retrouver la trace du sampan. "À la suite d'appels lancés sur les réseaux sociaux par le Vietnamese Heritage Museum, il a signalé avoir été sauvé par un bateau français et se souvenait que le sampan avait été débarqué au Havre."

Le rescapé très ému

Avant la signature officielle pour entériner un prêt de longue durée entre les deux musées lundi 14 novembre, le rescapé a découvert le bateau jeudi 10, dans les hangars du musée portuaire. "Cela a été excessivement émouvant, relate Didier Raux. Il s'est approché du sampan, a mis les deux mains sur la bordée et s'est mis à pleurer. Ce n'est qu'ensuite qu'il a pu nous raconter son histoire."

Cette histoire, c'est celle d'une poignée de réfugiés, qui n'étaient pas des marins, partis sur une coque de noix, équipés d'une simple boussole. Arrivés à court de vivres au bout de deux jours de mer, ils ont vécu la faim et l'angoisse, dans le gros temps ou sous un soleil de plomb. Ils ont dérivé ainsi pendant sept jours.

Didier Raux, président de l'association du Musée maritime et portuaire du Havre, a signé un partenariat avec Chau Thuy, son homologue du musée américain. - Musée maritime et portuaire

Le sampan quittera Le Havre à la mi-décembre pour rejoindre le Vietnamese Heritage Museum, en Californie. Son président, Chau Thuy, lui-même ancien boat people, a d'ores et déjà invité l'association havraise à découvrir le bateau quand il sera installé.