[Vidéo] Alençon. Le cross départemental a réuni 1 500 élèves

Coupe-vent, capuches et affaires de rechange étaient les bienvenus mercredi 16 novembre, lors du cross départemental organisé à la Plaine des sports d'Alençon, de 13 heures à 16 h 30. Les élèves des collèges et lycées ont été contraints de défendre les couleurs de leur établissement sous la pluie. Des torrents qui ont rendu le terrain boueux et certains élèves nerveux.

1 500 participants

Mathieu Pantaléon, à la tête de l'Union départementale du sport scolaire, l'UNSS, comptabilise environ 1 500 participants issus d'une quarantaine d'établissements. Pour le directeur de l'association, qui co-organisme l'événement avec le Conseil départemental, la pluie complique les choses mais n'enlève pas le plaisir de participer. "L'avantage, c'est qu'on a moins chaud et moins soif", plaisante-t-il entre deux courses.

Côté élèves et professeurs, les avis divergent. Les gagnants, à l'image de Kenzo Foucault ou de Célia Legaré, du collège Yves Montand, du Val-au-Perche, sont ravis de décrocher une médaille. Certains élèves, en attente de leur passage, voient les choses différemment : "Il fait trop froid", "Je suis trempée", peut-on entendre sous les bâches installées.

Kenzo Foucault et Célia Legaré, du collège Yves Montand du Val-au-Perche, font partie des gagnants de cette journée.

À l'issue de cette course, certains élèves pourront être qualifiés pour participer au cross régional, le 14 décembre prochain à Pont-Audemer, dans l'Eure. Une dizaine d'établissements par catégorie pourraient être qualifiés.