Argentan. Violences conjugales : un guide destiné aux professionnels pour orienter les victimes

Être prêt à orienter les victimes. C'est l'objectif premier de ce guide des violences conjugales distribué dans différents commerces et organismes d'Argentan. Il est le fruit de trois ans de travail mené avec différents partenaires, dont l'association L'Étape, chargée de le mettre en place.

Différents besoins selon les victimes

Alors que le département de l'Orne n'a pas bonne presse concernant les violences conjugales et que les agents des forces de l'ordre ont été formés à recevoir et écouter les victimes, la Ville d'Argentan a voulu aller plus loin. Le guide, imprimé en 400 exemplaires, est distribué à des commerces et à des structures de l'intercommunalité qui peuvent être amenés à rencontrer des victimes de violences (pharmacie, crèches, bailleurs sociaux…). Scindé en plusieurs paragraphes, ce livret indique les coordonnées et les missions de chacun des professionnels pouvant répondre aux besoins des personnes concernées par ce type de violences.

Olga de Saint-Jore, association L'Étape

Selon Olga de Saint-Jore, de l'association L'Etape, les victimes de violences conjugales "réalisent cinq à sept allers-retours avant de prendre la décision finale de partir". La professionnelle met en avant les missions des différents acteurs auprès des victimes : "écouter, prévenir, alerter, accompagner, être patient". La diffusion de ce guide tombe une semaine avant la journée nationale contre les violences faites aux femmes, prévue vendredi 25 novembre.