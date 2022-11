Football (Ligue 2). Le Havre passera Noël sur le podium, Caen 5e, Quevilly 13e

Tous les feux sont au vert pour Le Havre Athletic Club. Vainqueurs in extremis à Guingamp (0-1, but d'Alioui à la 86e minute), les Havrais ont conforté leur place de leader de Ligue 2, samedi 12 novembre, à l'occasion de la 15e journée de championnat. Avec 32 points, les Ciel et Marine ont désormais quatre longueurs d'avance sur Bordeaux qui a dû se contenter d'un nul face à Pau (1-1). De quoi promettre un match animé au retour de la trêve internationale, lundi 26 décembre, alors que les Girondins sont attendus au stade Océane.

Qui ne saute pas n'est pas un … ? 😎🎶 pic.twitter.com/uLikCQMEgq — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) November 12, 2022

Caen rate le coche

De son côté, le Stade Malherbe Caen a dû se contenter d'un match nul et vierge face au promu Annecy (0-0). Le soutien des 16 000 supporters réunis à d'Ornano n'aura pas permis de concrétiser les actions. Le SMC est malgré tout 5e du championnat, avec 23 points au compteur, autant que Valenciennes (6e) et Amiens (7e), à trois longueurs de Sochaux (3e). Lors de cette première partie de saison, Caen a totalisé six victoires, cinq nuls et quatre défaites.

Contrairement à ses confrères normands de Ligue 2, le club calvadosien devra donner un dernier coup de collier avant de profiter de la trêve, à l'occasion du 8e tour de la coupe de France face à Vire (N3), samedi 19 novembre.

QRM au milieu

À l'issue de cette quinzième journée, Quevilly Rouen Métropole demeure à la 13e place de Ligue 2. Les Rouges et Jaunes ont battu Amiens à domicile, deux buts à zéro. Une nouvelle victoire à l'extérieur pour QRM, qui a notamment battu Caen et accroché Sochaux lors de cette première partie de saison. Prochain rendez-vous : face à Grenoble, le lundi 26 décembre.

😍 On veut des images comme ça plus souvent !



Merci aux Young Block et aux Irrésistibles Normands qui ont tout donné en tribune, comme les joueurs sur le terrain 👊🔴🟡#GoQRM | #ASCQRM pic.twitter.com/CGdCgCBocT — Quevilly-Rouen Métropole 🔴🟡 (@QRM) November 12, 2022

Classement de ligue 2 à la trêve

1. Le Havre - 32 points

2. Bordeaux - 28 points

3. Sochaux - 27 points

4. Grenoble - 26 points

5. Caen - 23 points

...

13. Quevilly - 18 points

...

18. Rodez - 15 points

19. Niort - 12 points

20. Saint-Étienne - 11 points