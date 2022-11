Normandie. Tendance Ouest recrute des animatrices et des animateurs radio

Tendance Ouest est la 1ère radio indépendante de Normandie depuis plusieurs années avec plus de 205 000 auditeurs chaque jour. Elle fête en novembre 2022 les 40 ans de sa création. L'ambition et la passion de ses équipes sont intactes. Les projets de développement sont nombreux et enthousiasmants pour les 40 prochaines années.

Nous recherchons des profils divers et complémentaires dont les points communs doivent être :

Une très bonne culture générale, le goût du travail bien fait, la rigueur, l'audace, la personnalité et la créativité.

Expérience en radio régionale.

Connaissance des logiciels GSelector et Zetta.

Maîtrise techniques d'interview et connaissances en logiciel de montage.

Contrat en CDI à temps plein.

Poste basé en Normandie (Saint-Lô – 50).

Salaire : en fonction du profil.

Envoyez votre lettre de motivation, CV et maquette (flux et contenu) à:

Jean-Baptiste BANCAUD – recrutement@tendanceouest.com