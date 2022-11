Rouen. Olympe Pompes Funèbres & Marbrerie, nouvelle enseigne rouennaise du funéraire

C’est un nouveau regard que souhaitent apporter Anthony et Benjamin aux métiers du funéraire, déçus par leurs expériences passées au sein de grands groupes de Pompes Funèbres : “Il y avait des obligations commerciales strictes en dépit des besoins des familles et des volontés des défunts. Il fallait brasser le plus possible, sans se poser de question. Pourtant, ce métier nous a énormément touché. Continuer dans cet état d’esprit était impensable, nous ne voulions plus fournir du travail à la chaîne” rapporte Anthony.

L’accompagnement et le service, au sommet de vos attentes

“Notre force, c’est notre duo !” nous affirme Anthony. Si chacun est capable d’assurer l’ensemble des prestations et services des pompes funèbres, la complicité qui unie les deux associés se dessine au sein d’une répartition précise des missions. L’organisation des obsèques est administrée par Anthony en agence, tandis que Benjamin dirige les cérémonies.

Ce partage des spécialités permet d’accroître la réactivité et l’expertise accordées aux demandes. “Notre objectif principal est de répondre pleinement et dans les délais les plus courts” ajoute Benjamin. Pour eux deux, très tôt confrontés à la mort, l’ouverture des Pompes Funèbres & Marbrerie Olympe a avant tout sonné comme une vocation : “Ayant déjà été à la place de la famille endeuillée, nous savons ce qu’organiser des obsèques implique. Pour cela, nous souhaitons pouvoir soulager les familles de toute contrainte. Notre travail est donc plus approfondi car nous accompagnons les familles même après les obsèques (démarches administratives, solutions de financement, résiliations de contrats et abonnements, etc).” s’accordent les deux associés.



Les Pompes Funèbres & Marbrerie Olympe assurent :

Des transports toutes distances et rapatriements

L’accès à toutes chambres funéraires

L’organisation d’obsèques tous cultes (inhumation et crémation) ;

La réalisation de travaux de marbrerie en cimetières (monuments, caveaux, pleines terres, entretiens de sépultures, etc.)

L’établissement de contrats prévoyance obsèques

La vente de fleurs naturelles & artificielles

La vente de plaques standards et de plaques personnalisables (livrées en 48h)

Une maison à valeur humaine, au coeur des enjeux sociétaux

Proposant des obsèques (inhumation et crémation) personnalisées, les Pompes Funèbres & Marbrerie Olympe axent sur le sur-mesure. “Peu importe les prestations demandées par les familles, nous privilégions l’accompagnement en assurant la qualité et le service ! Pour cela, nous mettons l’accent sur le 100% personnalisable. Tout cela, bien évidemment, dans le respect de la législation imposée aux pompes funèbres”, nous précise Benjamin.

De plus, les Pompes Funèbres & Marbrerie Olympe, ont à coeur de soutenir différentes institutions : médicales (Ligue Contre le Cancer) ; écologiques (Reforest’Action) ; associations de commerçants rouennais (COSC) et forces de l’ordre (-5% sur les obsèques et monuments granits, hors promotions). OEuvrant en faveur de l’écologique, la maison indépendante Olympe propose des articles funéraires respectueux de l’environnement, issus de filières contrôlées et régulées, privilégiant les circuits courts. “Notre objectif est de pouvoir limiter notre impact. Cela nous permet également de valoriser le Local et d’avoir un meilleur regard sur la qualité de nos articles et leur approvisionnement, tout en conservant des prix attractifs”.

[video]

Olympe Pompes Funèbres & Marbrerie