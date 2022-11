Rouen. Rixe entre deux SDF, un adolescent agressé au tournevis

Les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) de Rouen sont intervenus, mardi 8 novembre vers 16 h 30, pour mettre fin à une rixe entre deux personnes, rue Lafayette.

Ce sont des hurlements qui ont alerté les forces de l'ordre. Deux SDF, l'un de 18 ans et l'autre de 16 ans, en sont venus aux mains. Plusieurs coups de poing ont été échangés. Le plus âgé a fini par sortir un tournevis. Il a donné plusieurs coups à l'adolescent, le blessant. La victime a été transportée au CHU de Rouen. Ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur a été arrêté et placé en garde à vue.

À l'issue de cette dernière, le jeune homme a été transféré vers le centre psychiatrique du Rouvray.