Carnaval de Granville. Un concours de talents pour trouver le groupe local qui fera l'ouverture

Qui n'a jamais rêvé de se produire sur scène avec son groupe ? C'est possible pour le concert de lancement du Carnaval de Granville, le 17 février prochain. Le comité d'organisation est à la recherche des musiciens qui feront la première partie d'une tête d'affiche encore à découvrir.

Le concours régional "Scène amateur", en partenariat avec la Région Normandie, est ouvert aux jeunes de toute la région, qui ont entre 15 et 25 ans. Il vise davantage les lycéens. Le comité recherche un groupe live, dans un style rock ou pop, plutôt qu'un duo de DJ.

Pour postuler, les candidats doivent envoyer une vidéo, cela permettra ainsi au jury au sein du comité de voir le niveau musical, mais aussi "s'ils envoient la gouache", assure Simon Saussaye, en charge de ce dossier. La réponse arrivera début janvier.

Pourquoi postuler ?

Selon Simon Saussaye, c'est d'abord une opportunité de rencontrer l'artiste tête d'affiche en coulisse et de discuter. Par ailleurs, le set dure de 30 à 45 minutes, soit un long moment pour échauffer le public. C'est enfin l'occasion de travailler avec des techniciens son et lumière, parfois pour la première fois de manière professionnelle. "On est plutôt contents de donner cette chance", conclut-il.

Le Carnaval de Granville a lieu du 17 au 21 février.

Pratique. Mél. concertcarnaval@gmail.com