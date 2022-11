Saint-Lô Agglo. Les élus recherchent la parole des jeunes

Pas facile de toucher la cible des adolescents et jeunes adultes quand on est homme ou femme politique. Le constat a été fait dans l'agglomération de Saint Lô, où les élus essayent de mettre en place des moments d'échange pour recevoir la parole de ce public. L'objectif est ensuite de mettre en place des politiques plus adaptées. Jeudi 3 novembre, une rencontre était organisée entre jeunes et élus, au Foyer de jeunes travailleurs.

À chaque table, deux élus et deux jeunes ont pu discuter. Le thème : ce que ressent la jeunesse, et ce qu'elle souhaite.

Un exercice parfois compliqué pour les élus

C'est Brice Le Louedec, le coordinateur jeunesse de l'agglomération, qui a monté cet après-midi de rencontre. "Dans notre démarche, on a aussi essayé de sensibiliser les élus à venir voir ce que c'est qu'un jeune, les différentes formes d'engagement." Pour Fabrice Lemazurier, le président de Saint-Lô Agglo, "c'est important que cette tranche de population soit associée à nos projets. Ce n'est pas la population qu'on a l'habitude de capter le plus facilement. C'est pour nous, en tant qu'élus, pouvoir construire nos politiques publiques en prenant en compte les idées des jeunes. Surtout que c'est pour leur avenir que le territoire se construit".

La limite de cet exercice est que les jeunes présents sont déjà engagés dans des associations, en politique ou au Conseil départemental des jeunes. Il reste à réussir à toucher les autres, qui ne s'intéressent pas forcément à l'engagement. Pour cela, les élus essaient d'aller au-devant des jeunes : au skate parc, à la médiathèque, dans les collèges ou les lycées, pour avoir des échanges informels et remonter les besoins de jeunes.