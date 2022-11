[Enquête] Malaunay. En avance sur tous les autres

La flambée des prix de l'énergie continue d'affoler les collectivités. Toute la France est préoccupée. Toute ? Non. Un village, peuplé d'irréductibles Normands, résiste encore et toujours aux mauvaises conjonctures. Son nom, Malaunay, petite bourgade de plus de 6 000 habitants au nord de Rouen. Dans l'agglomération, la commune fait figure de bonne élève de la transition énergétique et même d'exemple pour ses paires. Le maire, Guillaume Coutey, revient d'ailleurs d'une réunion à Rome, en tant que membre de la Confédération européenne des petites villes, où il était question d'énergie justement. Dans ce domaine, Malaunay est à la pointe et même en avance, alors que nombre de communes présentent à la hâte des plans de sobriété.

Plus de 10 ans d'effort

Il faut dire que la collectivité a pris les devants. Elle a engagé sa transition énergétique en 2010, en candidatant à l'ex-label Cit'ergie, porté par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), pour réduire ses dépenses énergétiques et ses rejets de CO 2 . Résultat, la Ville peut se targuer aujourd'hui d'avoir potentiellement économisé 500 000 euros sur la facture énergétique cette année. "On a prévu 700 000 euros sur le budget de l'année 2022, mais si on n'avait rien fait, la facture de la collectivité aurait été de 1,5 million", se félicite le premier magistrat, bien que le budget ait presque triplé en un an avec la crise.

"La Ville était en difficulté financière il y a une quinzaine d'années… Elle était dans le réseau d'alerte de la préfecture", se souvient le maire. C'est à partir de là que Malaunay a voulu inverser la tendance, en réhabilitant d'abord son patrimoine bâti, soit 18 000 m2 de rénovation énergétique, générant 30 % d'économies d'énergies sur les équipements communaux. S'ajoute à cela l'installation de trois et bientôt quatre chaufferies biomasse ainsi que le déploiement de 1 700 m2 de panneaux solaires sur le toit des bâtiments. Même l'église du village s'est vue couvrir d'un long manteau de tuiles solaires avec près de 87 300 kW d'électricité produite depuis sa mise en service.

Autoconsommation collective

Et la Ville ne manque pas d'idées pour l'avenir. Un projet de communauté énergétique citoyenne, en partenariat avec les deux grandes entreprises du secteur Legrand Normandie et Nutriset, est en cours d'élaboration. "On a atteint quasiment le maximum de ce qu'on peut développer en termes de centrale solaire sur notre patrimoine", explique le maire. À défaut de foncier disponible, la Ville a donc réussi à convaincre les deux sociétés d'installer chez elles une nouvelle centrale photovoltaïque. Le surplus d'énergie pourra être revendu à cette communauté énergétique tel un fournisseur traditionnel, afin d'en faire profiter la ville et ses habitants, soit un millier de foyers potentiellement concernés. Mais la Ville semble être encore trop en avance sur son temps. Si le dispositif existe à l'échelle européenne, la France n'a pas encore publié les décrets d'application. La commune a, tout de même, créé l'association avec les deux industriels et Enedis, en attendant le feu vert.