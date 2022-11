Condé-en-Normandie. Les Entreprises éphémères pour l'emploi : s'associer pour trouver du travail

Il s'agissait de la 29e Entreprise éphémère pour l'emploi créée en cinq ans à l'échelle nationale. Conkker'emploi a vécu six semaines à Condé-en-Normandie, du mardi 20 septembre au jeudi 27 octobre, réunissant une cinquantaine d'associés. Tous sont demandeurs d'emploi et avaient un objectif : s'aider mutuellement à trouver un travail, aidés par trois coachs.

Une vraie structure

L'entreprise se construit alors comme une vraie société, et plusieurs pôles sont formés. Il y a d'abord le service face à face, qui doit visiter les entreprises du coin pour rapporter des offres, "qui sont parfois cachées", témoigne Éric Le Hain-Baudet, commercial éphémère pour Conkker'emploi. Le service call fait sensiblement la même chose, mais en contactant les patrons par téléphone. Tout est ensuite réuni sur une base de données commune, gérée par le service web. Un pôle communication se charge quant à lui de contacter les médias, mais aussi de proposer aux entreprises de venir réaliser des jobs dating chaque matin. "Elles présentent les postes à pourvoir et les associés peuvent ensuite postuler en passant un entretien dans la foulée", explique Éric Le Hain-Baudet. Dernier service : les ressources humaines. Les membres vérifient la qualité du CV des autres associés et organisent des entretiens fictifs en guise d'entraînement. "Ayant passé 34 ans dans la même société, je n'avais pas passé un entretien depuis", témoigne Éric.

L'opération permet aussi de sortir les inactifs d'un possible isolement. "Quand on cherche un emploi, on est souvent seul, c'est vraiment décourageant. Conkker'emploi permet d'insuffler une dynamique positive à tous", poursuit-il. Ce sont en tout 215 offres qui ont été récoltées par la cinquantaine de participants. Parmi eux, ils sont 14, soit presque un tiers, à s'être déjà dégoté un emploi, pas éphémère ce coup-ci.