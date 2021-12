Gardiens de phare, le temps d'une nuit !

Nos côtes regorgent de phares et sémaphores, tombés en désuétude, faute de moyens financiers pour les moderniser. A sept kilomètres de Honfleur, à deux de la Seine, le Phare de Fatouville Grestain a cessé de fonctionner en 1907. Une vingtaine d’années plus tard, il était racheté par le grand-père d’Anne Durand, son actuelle propriétaire. Il y a douze ans, à la mort de son aïeul, elle décide de réhabiliter et de sauver ce monument. La maison des gardiens est aménagée en cinq chambres d’hôtes garnies de meubles typiquement normands avec salle de bain privative.



En plein Pays d’Auge, le phare est situé en campagne sur un point culminant, de sorte qu’il surplombe l’estuaire de la Seine. Haut de 32 mètres, sa portée est de 40 kilomètres. Vous y accédez au terme de l’ascension d’un magnifique escalier en colimaçon. Votre effort est alors largement récompensé puisqu’un sublime panorama s’offre à vous : la Baie de Seine, le Pont de Normandie, le Pont de Tancarville… Par temps clair, vous apercevez au large les navires qui attendent de pouvoir s’engager dans l’estuaire.

Après un bon petit-déjeuner, vous êtes idéalement situé pour visiter Honfleur, ville portuaire (elle est à la fois port de mer et port d’estuaire) et centre artistique. Aujourd’hui, son passé historique et maritime prestigieux continue de fasciner touristes et artistes. Déambulez dans ses ruelles préservées… Vous apprécierez sa douceur de vivre…



Pratique. Le Phare de Fatouville Grestain, cinq chambres d’Hôtes, dont une chambre « familiale » qui peut accueillir 2 adultes et 2 enfants (moins de 15 ans). Pour plus d’informations, contactez Mme Durand au 02 32 57 66 56. Tarif : 60 € .