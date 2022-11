Rouen. CV, entretien... Les clés d'une candidature réussie

Le marché du travail peut être rude et, lorsque vient le moment de préparer sa candidature, le chantier paraît parfois difficile à surmonter. Pourtant, tout tient encore en quelques étapes : le CV, la lettre de motivation et l'entretien. Selon Florence Lefebvre, consultante en évolution et reconversion professionnelle à Rouen et son agglomération, il faut désacraliser la candidature. "Le principal écueil des candidats, c'est le manque de confiance", assure la spécialiste, pour qui sobriété et pragmatisme sont les maîtres mots d'une candidature bien réussie. Pour elle, "l'essentiel du CV doit tenir sur une page. En général, le recruteur ne va pas tourner la deuxième". Oubliez également le sempiternel titre de poste en préambule du CV. "Avant, on mettait secrétaire, ingénieur, etc. Aujourd'hui, il faut privilégier la phrase d'accroche, cela permet de postuler sur différents postes sans s'enfermer dans une case." Logique, puisque la fonction va se retrouver mécaniquement dans les expériences professionnelles du CV, ou à défaut dans la lettre de motivation. "La lettre de motivation, il faut la rendre simple et ne pas faire redondance avec le CV", enchaîne Florence Lefebvre.

"La personne qui est le plus

dans l'urgence, c'est parfois le recruteur"

Mais il faut aussi pouvoir repérer les compétences exigées pour le poste et les inclure dans le corps du texte. Comme le curriculum vitæ, la lettre doit être concise. "L'employeur va souvent la survoler en réalité, d'où l'intérêt de faire simple et court." Enfin au moment fatidique de l'entretien, un passage parfois source d'angoisse, il faut savoir inverser la charge psychologique. "La personne qui est le plus dans l'urgence, c'est parfois le recruteur, il n'a pas le droit à l'erreur", admet la consultante, qui conseille néanmoins de se renseigner sur l'entreprise qui nous accueille.