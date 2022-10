Normandie. Le chômage en baisse dans trois départements sur cinq

La Normandie comptait moins de chômeurs tenus de chercher un emploi, à la fin du troisième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent.

Forte baisse sur un an

Une tendance à la baisse qui transparaît dans la catégorie A, qui regroupe les demandeurs d'emploi n'ayant eu aucune activité professionnelle sur le trimestre. Leur nombre recule de 1 % sur un an au niveau de la région (-1 400 personnes) par rapport au deuxième trimestre, il diminue de près de 13 % sur un an.

Quand on ajoute les catégories B et C, qui comprennent les chômeurs en activité réduite, sur une courte ou longue durée, le nombre de chômeurs diminue de 0,3 % en un trimestre (-730 personnes). Il baisse de 8,6 % en un an.

Dans les départements

La situation diffère selon les départements. En catégorie A, si le chômage diminue dans l'Eure (-2,4 %), en Seine-Maritime (-2 %) et dans l'Orne (-0,5 %), il augmente de 0,5 % dans le Calvados et de 1,4 % dans la Manche.

Dans les catégories A, B, C et en trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi diminue dans trois des cinq départements de la région : -0,7 % dans l'Eure, -0,5 % en Seine-Maritime et -0,2 % dans le Calvados. Il augmente de 0,5 % dans la Manche et de 0,6 % dans l'Orne.

A l'échelle nationale, le chômage est stable sur le troisième trimestre.