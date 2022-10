Perche en Nocé. Jussie Rampante : "Le but, c'est de l'éradiquer"

Il ne faut pas se fier à ses petites fleurs jaune vif. La Jussie Rampante (Ludwigia peploides) s'est installée dans le Parc naturel (PNR) du Perche durant l'été, à la frontière de l'Orne et de l'Eure, formant une "station importante". Cette plante, originaire d'Amérique du Sud, se développe près des cours d'eau, notamment des mares et des étangs. Son développement et son expansion très rapide font d'elle une menace pour les autres espèces de plantes locales.

L'homme vecteur de son implantation

Si la Jussie Rampante s'est répandue sur la plupart des continents du monde, elle doit son introduction à l'être humain. "Il suffit d'avoir un bout sous sa botte et de marcher près d'un cours d'eau pour qu'elle s'y développe", prévient Nina De Backer, chargée de mission Patrimoine naturel au Parc naturel régional du Perche. En France, elle serait arrivée près de Montpellier dans les années 1820. Le fait qu'elle remonte vers le nord peut s'expliquer par le réchauffement climatique.

Auparavant utilisée comme plante d'ornement autour des aquariums et des bassins, sa prolifération n'a pas été anticipée. Depuis 2016, la Jussie Rampante fait partie de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. A ce titre, elle ne peut ni être cultivée, ni commercialisée, ni exportée.

Disparition de la faune et de la flore locale

Son développement, sous forme d'herbiers denses, peut vite devenir problématique. Au sein du Parc naturel du Perche, la plante s'est installée de manière importante en un an. Ses tiges peuvent mesurer jusqu'à six mètres de long. Durant l'hiver, ses racines restent actives. Dès l'arrivée de l'été, elle fleurit et s'étend rapidement. Ses feuilles et ses tiges prennent le dessus sur les autres espèces en les asphyxiant. Les roselières, des plantes de la famille des roseaux, sont les premières touchées par la Jussie Rampante.

Si la flore locale est agressée, la faune est elle aussi perturbée. Les insectes d'eau douce, habitués à se nourrir des rosières, peuvent disparaître. Les oiseaux, qui utilisent les plantes locales pour faire leur nid, perdent des matériaux qui leur sont nécessaires. Au fil des années, la Jussie Rampante peut modifier les espaces naturels.

Comment l'éradiquer ?

Lorsqu'elle n'est pas implantée sur un espace large, la plante peut être arrachée manuellement. Attention toutefois à agir dans un lieu où la terre est humide. "Si la tige ou la racine cassent, alors la plante risque de se propager", précise Nina De Backer. Sur les surfaces sèches, l'équipe du Parc naturel régional (PNR) du Perche va avoir recours à une pelle mécanique pour être sûre d'avoir l'ensemble des racines. En cas de doute sur la Jussie Rampante dans l'Orne, le public peut appeler Le conservatoire botanique de Brest ou le PNR du Perche.

Attention : ne pas confondre la Jussie Rampante avec une espèce locale appelée Ludwigia palustris, l'Isnardie des marais ou Ludwigie des marais, qui possède aussi des fleurs jaunes et pousse sur les cours d'eau.

Plantes exotiques invasive ou nuisible, quelle différence ?