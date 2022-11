Le Havre. Théâtre de l'hôtel de ville : un programme qui a du chien !

En attendant la réouverture, le Théâtre de l'hôtel de ville (THV) rayonne et essaime dans six salles havraises. Walter Walbrou, directeur et programmateur, nous livre les clés de cette nouvelle saison culturelle.

Qu'est ce qui fait l'identité du THV ?

Ce fut pendant longtemps le principal équipement culturel de la ville, après la reconstruction. Il a véritablement évolué avec la ville et ses habitants. Depuis 2002, date à laquelle j'ai pris la direction du théâtre, j'ai voulu à la fois inscrire sa programmation dans une continuité mais aussi privilégier la diversité des formes. Désormais, sa programmation inclut aussi bien de la magie, de la chanson française, de l'humour, du cirque et bien sûr toujours du théâtre. Au départ, la programmation reprenait les plus grands succès de la scène parisienne. Notre équipe aujourd'hui prospecte davantage pour présenter au public des spectacles originaux et enrichir l'offre culturelle de la ville. Cela nous permet de présenter par exemple No limit, une adaptation théâtrale remarquable de Dr Folamour, que j'ai découvert en Avignon interprétée par de jeunes comédiens issus de la Comédie française ou l'humoriste Waly Dia, que j'ai eu la chance de voir sur scène au Siroco, à Saint-Romain-de-Colbosc. Ainsi, la programmation s'enrichit chaque année grâce aux réseaux que nous avons instaurés avec de nombreuses salles et manifestations.

Quelle est la formule enrichie

de cette nouvelle saison ?

Il faut ajouter à la saison officielle des spectacles en accueil, comme les concerts de musique de chambre de Résonances ou la troupe d'impro des Improbables (Gonfreville-l'Orcher). La chanson française aura également une belle part, avec Alexis HK ou la chanteuse pop Marie-Flore. Et notre programmation met aussi en avant les artistes locaux tels que le chanteur Ben Herbert Larue ou la compagnie Caliband Théâtre, qui viendra présenter A la ligne, mais aussi la Cie le Phalène avec Les murmures ont des oreilles : un spectacle de magie surprenant basé sur les illusions sonores.

À qui s'adressent ces spectacles ?

Notre programmation est essentiellement familiale et grand public ! Parmi les spectacles de la nouvelle saison, la pièce théâtrale Melle Molière, qui raconte les hésitations amoureuses de Jean-Baptiste Poquelin entre Béjart mère et fille, est, par exemple, accessible dès 11 ans. Mais nous nous réjouissons aussi d'accueillir un spectacle transgénérationnel de forme circassienne, Connexio, dans lequel le spectateur découvre la complicité parfaite entre un chien et son maître. Cette formule est d'ailleurs tout à fait inédite, puisque ce sera le premier spectacle que nous présenterons ayant un chien pour interprète ! La politique tarifaire de la salle concourt aussi à ouvrir davantage les portes du théâtre : nous proposons aussi bien des tarifs familles que des forfaits étudiants, pour que chacun puisse se faire plaisir quels que soient ses moyens !

Pratique. Programme et tarifs sur thv.lehavre.fr.