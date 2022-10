Caux Seine Agglo. Un accident entre trois voitures fait huit blessés

Un grave accident s'est produit lundi 24 octobre, peu avant 14 h 30, sur la RD490 à Notre-Dame-de-Bliquetuit. Trois véhicules sont percutés, dont une voiture qui s'est retrouvée sur le toit. Le choc a été violent, la vitesse était a priori importante.

Huit blessés sont à déplorer, dont un dans un état grave. L'homme de 45 ans a été pris en charge sur place par une équipe du SMUR avant d'être transporté vers l'hôpital Monod du Havre. Pour les autres victimes, plus légèrement blessées, une femme de 45 ans a été conduite à l'hôpital Monod, un homme de 65 ans et une femme de 61 ans ont été dirigés vers l'hôpital de Pont-Audemer. Deux enfants, de 13 et 15 ans, et leurs parents, âgés de 44 ans, ont été transportés vers le centre hospitalier de Lillebonne.

Les secours ont dépêché sur place d'importants moyens : 22 pompiers et huit engins. La RD490 a dû être coupée à la circulation pour permettre le travail des secours.