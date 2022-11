Le Havre. Benoît Masclaux, la passion des bassins et l'âme d'un coach

Contrairement à une idée reçue, la discipline du sauvetage sportif n'est pas née en Australie, mais bien au Havre.

Quand on pense sauvetage sportif, viennent forcément les images de l'Australie. Selon Wikipédia, le "surf-life saving" a été créé en septembre 1902 à Manly Beach, au nord de Sydney. Eh bien c'est faux. C'est au nord… de la cité Océane que la discipline a vu le jour ! Selon la Fédération française de sauvetage et de secourisme, le Normand Raymond Pitet, âgé de 11 ans en 1883, porte assistance à quatre enfants sur la plage dionysienne. Il fondera en 1897 l'Union fraternelle française de sauvetage, ancêtre de l'actuelle FFSS.

Plusieurs disciplines en une

Pour en revenir à l'activité proposée de nos jours au Havre, c'est un mélange de natation et différents exercices. À la piscine du Cours de la République, on apprend le remorquage (nager avec un mannequin ou un camarade jouant le rôle de victime). On travaille l'endurance et l'apnée. Le tout sous l'œil bienveillant et encourageant des coachs. L'Académie de sauvetage compte 40 adhérents, de tous âges (dès 9 ans) et de profils différents. Et les plus expérimentés n'hésitent jamais à aider ceux qui montrent plus de difficulté. Avec la possibilité pour les plus appliqués et motivés de passer cette année leur BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique).

Infos et inscriptions : www.cnhavrais.com