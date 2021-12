Incendie de la Grand'Mare : le secrétaire d'Etat répond à Valérie Fourneyron

Le Maire de Rouen, Valérie Fourneyron, avait écrit le 22 juillet dernier afin que l'Etat prenne position sur la dangerosité de ces immeubles "Verres et Acier". Dans ce courrier, la député-Maire, a demandé que les résultats des expertises soient rapidement connues, afin qu'une décision puisse être prise dans les plus brefs délais, au sujet de l'avenir de ces immeubles qui se sont révélés à plusieurs reprises, hautement inflammables.

La réponse de Benoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement est arrivée le 27 juillet : "... en complément de l'enquête judiciaire en cours et des expertises menées localement par le bailleur et les services départementaux d'incendie et secours, j'ai demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable de me remettre d'ici la fin du mois d'août un rapport sur la sécurité de ces bâtiments et les travaux éventuellement nécessaires pour permettre de l'améliorer de manière significative, afin de prendre les décisions qui s'imposent."