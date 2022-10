Jobourg. Ils découvrent un champignon de plus de 6 kilos

C'est au retour d'une partie de chasse du côté de Jobourg, dimanche 16 octobre, que Danny Frigot et ses filles ont fait une découverte impressionnante. Dans un champ, ils ont aperçu une vesse-de-loup, un champignon comestible. Jusque-là, rien d'anormal. Si ce n'est un détail et pas des moindres : la taille. Le champignon pèse 6 kg et 550 grammes. Un beau bébé. "On est sur un des plus gros champignons qui puissent se faire", explique le père de famille.

Normalement, à cette taille, il ne reste plus grand-chose de bon dedans. Pas cette fois-ci. A part un peu de noir au centre, tout le reste était comestible. Danny Frigot en a distribué à ses amis. "Je n'allais pas manger 6,5 kg de champignon", sourit-il. De son côté, il a mangé sa part en panant la vesse-de-loup dans du jaune d'œuf et de la chapelure et à la friteuse.

La réglementation

La cueillette des champignons est réglementée. L'Office national des forêts a rappelé cette semaine que la récolte doit se faire avec l'accord du propriétaire dans les terrains privés ; c'est l'écrasante majorité des forets du département. Pour les forêts domaniales, c'est libre d'accès à tous, mais il n'y en a que trois dans la Manche. Là, la réglementation indique 5 litres de champignon maximum par cueilleur, en journée, et elle est interdite les mardis et jeudis.

