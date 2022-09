Environnement. Vrai ou faux : connaissez-vous vraiment les champignons ?

Sur les champignons, on dit souvent tout et n'importe quoi. On démêle le vrai du faux.

1. Les champignons de Paris sont cultivés à Paris

Faux. Même si l'appellation champignons de Paris peut laisser penser qu'ils sont essentiellement produits à Paris, il n'en est rien. La Chine est le premier producteur au monde, avec 10 millions d'éleveurs - de champignons -, qui cultivent près de la moitié de la production mondiale. Le champignon de Paris est néanmoins la variété la plus connue et la plus consommée en France, qui en produit plus de 100 000 tonnes par an, principalement dans la région de Saumur.

2. Les chapeaux des champignons ne dépassent pas 22 cm de diamètre

Faux. Il existe un champion dont le chapeau peut mesurer jusqu'à un mètre de diamètre : c'est le Termitomyces titanicus. On le trouve en Afrique de l'Ouest, où il pousse en symbiose avec les termites. Il a un goût fumé et savoureux et il est très charnu.

3. On ne cueille des champignons qu'à l'automne

Faux. Si le plus grand nombre de variétés pousse dès la fin du printemps jusqu'à la fin de l'automne, avec des variations selon les régions et les espèces, on peut néanmoins retrouver des champignons toute l'année. Les Morilles par exemple sont attendues dès le mois de mars, alors que la Girolle se cueille à partir du mois de juin.

4. Les champignons ont une grande valeur nutritionnelle

Vrai. Les champignons sont plus riches en protéines que de nombreux légumes frais, même si leurs apports nutritionnels restent inférieurs à ceux des protéines d'origine animale. Ils sont riches en fer, minéraux et vitamines B.

5. Je peux cueillir autant de champignons que je veux

Faux. Chaque préfecture décide de la quantité de champignons que l'on peut cueillir dans le cadre d'une consommation familiale, ou s'aligne sur la législation nationale. Par exemple dans l'Eure et dans la Seine-Maritime, la cueillette est tolérée pour un volume qui n'excède pas 5 litres par personne - soit 3,5 kg. Au-delà, on s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros et à 3 ans d'emprisonnement. Et ça devient moins amusant du coup ! Dans l'Orne, la Manche et le Calvados, la cueillette est limitée à un panier de 5 litres par personne et par jour et est tolérée tous les jours de 8 heures le matin jusqu'au coucher du soleil, sauf les mardis et jeudis.

6. Je peux cueillir tous les champions dont j'ai envie

Faux. Certaines espèces de champignons sont interdites de cueillette. La loi interdit strictement la cueillette de champignons lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation. Il faut se conformer aux arrêtés ou aux conventions qui en réglementent la cueillette, en se renseignant en mairie ou en préfecture.

7. Les champignons, c'est pour tout le monde, j'en cueille où je veux

Faux. Les champignons sauvages appartiennent au propriétaire du sol. Vous devez donc demander son autorisation avant toute cueillette. Il n'est également pas obligé de clôturer son immeuble ou d'y mettre un panneau d'interdiction de cueillette. Attention, le non-respect de ce principe est considéré comme du vol et sanctionné comme tel.