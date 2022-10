Alençon. Près de 500 réfugiés ukrainiens accueillis dans l'Orne depuis mars

Plusieurs associations ornaises œuvrent à l'accueil et à l'accompagnement des réfugiés sur le territoire ornais. Parmi elles, Coallia, Ysos et Soliha, qui assurent une intermédiation locative. Morgane Thoreton, chargée de mission à Coallia et médiatrice pour la plateforme "Pour l'Ukraine", lancée en mars dernier, gère l'accès au logement pour les réfugiés.

Ecoutez ici : Morgane Thoreton, Coallia Impossible de lire le son.

Concernant l'insertion à l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) d'Alençon, forme actuellement deux Ukrainiens qui souhaitent travailler sur le territoire. L'un d'eux, Mohamed, 33 ans, est arrivé en France en mars avec sa femme. Il souhaite créer son entreprise en tant que plombier-chauffagiste.

Ecoutez ici : Mohamed, réfugié urkrainien Impossible de lire le son.

La préfecture de l'Orne recense l'accueil d'environ 500 Ukrainiens depuis le mois de mars. Près d'un tiers d'entre eux auraient trouvé un logement. Grâce à l'accompagnement de différentes associations, notamment La boîte aux lettres ou encore le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Althéa, plus de 15 % d'entre eux travaillent ou suivent une formation.

Ecoutez ici : Freddy Horochowska, de l'AFPA Impossible de lire le son.

Sans compter l'arrivée des familles ukrainiennes, le département accueille en moyenne 150 personnes d'origines étrangères par an, bénéficiaires d'une protection internationale. Les deux tiers d'entre eux choisissent de rester vivre sur le territoire.

Les différents acteurs, qui accompagnent les ressortissants étrangers en France, se sont rassemblés à Alençon, lundi 17 octobre.

Pour valoriser le parcours de vie des réfugiés, le gouvernement a lancé en 2021 la Semaine de l'intégration. La seconde édition s'est déroulée du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre, à l'AFPA d'Alençon.

Ecoutez ici : Thierry Bergeron, préfécture Impossible de lire le son.

L'occasion de recueillir les témoignages de Wissam, rescapé syrien, stagiaire à La boîte aux lettres, accueilli avec sa femme et ses deux enfants, ou encore d'autres personnes originaires d'Ukraine, de Côte d'Ivoire ou encore du Togo. Durant la semaine de l'intégration, plusieurs animations ont eu lieu, dont un "job dating réfugiés", jeudi 20 octobre, à la Maison des initiatives citoyennes (MIC) de Perseigne, à Alençon. Le même jour, l'exposition photographique "Regards" a été dévoilée à la Maison de jeunes et de la culture (MJC) de Flers. Elle est à découvrir jusqu'au jeudi 15 décembre.