Caen. Don de cheveux à l'Université : comment fabrique-t-on une perruque ?

Un don de cheveux va être proposé à l'Université de Caen jeudi 20 octobre. La Fédération Campus Basse Normandie organise le Village Rose, journée d'animation et d'information à propos des cancers du sein et du col de l'utérus. Sandra Lepareur, dirigeante de l'Hair de Rien, salon de coiffure à Colleville-Montgoméry, sera présente bénévolement avec sa collègue pour coiffer des étudiants. Les cheveux coupés seront ensuite donnés à l'association Fake Hair Don't Care, qui crée des perruques. Mais savez-vous comment on réalise une perruque ?

Déjà, il faut remplir quelques critères. "Le cheveu peut être naturel, coloré, décoloré, mais doit être sain !", exige Sandra Lepareur. Pour que le don à l'association soit possible, il faut couper entre 10 à 15 centimètres. Des perruquières bénévoles fabriquent ensuite des prothèses personnalisées, destinées aux personnes atteintes d'un cancer et qui perdent leurs cheveux.

Un travail manuel

"Chaque cheveu doit être implanté à la main, un par un, dans son sens naturel. La perruquière fait un tout petit nœud à chaque fois. C'est un travail très fastidieux, mais aussi fascinant", explique la coiffeuse. Ce travail, réalisé bénévolement, prend environ deux mois pour une seule pièce. "Le prix peut monter jusqu'à 4 000 €, affirme notre coiffeuse. Avec l'association, la perruque revient entre 400 et 1 000 €." De quoi rembourser les coûts de transformation et de traitement.

Mais alors une question se pose : pour faire une perruque 100 % naturelle, peut-on mélanger des cheveux de plusieurs personnes différentes ? La réponse est oui. "Les prothèses de l'association sont personnalisables. On peut très bien imaginer qu'une personne un peu plus âgée souhaite avoir une dominance de cheveux bruns avec quelques cheveux blancs", donne en exemple Sandra Lepareur. Lors du don, un tri est déjà effectué en fonction de la couleur, de la longueur, et d'un éventuel traitement chimique. Au moment de se mettre à l'œuvre, la perruquière n'a plus qu'à puiser dans le bon bac.

Pour donner vos cheveux, rendez-vous à l'auditorium des étudiants en santé, de 14 h 30 à 16 h 30 jeudi 20 octobre, au PFRS de l'Université de Caen.