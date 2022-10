Calvados. Des bus qui roulent avec de l'huile de friture

Le car scolaire de vos enfants roule peut être à l'huile de friture ! Le groupe Keolis, opérateur de transport public en charge de l'exploitation du réseau de cars Nomad, utilise désormais de l'huile végétale hydrotraitée pour faire circuler ses véhicules. Ce biocarburant est avant tout utilisé dans une démarche écologique. "Par rapport à nos kilométrages, ça représente -67 % d'émission de CO 2 ", détaille Joffrey Simonot, responsable maintenance à Keolis.

Il faut dire que Keolis, c'est plus de 7 millions de kilomètres par an sur le Calvados, 2,225 millions de litres de gazole consommés par an et 7200 tonnes de CO 2 émis en une année. Pour réduire son impact environnemental, 136 des 213 cars de la flotte roulent depuis la rentrée de septembre au biocarburant. "Nous avons fait ce choix car c'est assez simple à mettre en place. C'est la même molécule que le gazole, ce qui veut dire que nous n'avons aucune modification à faire au niveau du moteur. Cela ne nécessite pas de grosses infrastructures, nous avons déjà tous les équipements sur place", précise Joffrey Simonot. Seul changement ? "Les chauffages à adapter."

D'où vient l'huile utilisée ?

Les huiles utilisées viennent dans la grande majorité d'huile de restauration : "C'est un circuit fermé. Les huiles sont récupérées auprès de professionnels, retravaillées et transformées pour être livrées en biocarburant."

Ce changement représente un surcoût de 10 à 20 centimes par rapport au diesel.