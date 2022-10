Caen. La Tripière d'or est attribuée à François Lemarinier, "Poulidor" du concours

"La persévérance est le mot qui définit le vainqueur de cette 69e édition", narre Jacques Lelendais, Grand Maître de la Tripière d'or, après l'annonce du gagnant de la Tripière d'or à Caen, qui se déroulait samedi 15 et dimanche 16 octobre. François Lemarinier se présentait pour la 17e fois à ce concours, qui a pour but d'élire la meilleure tripe à la mode de Caen, et avait obtenu jusqu'à présent 16 fois le Grand Prix international, le second prix le plus prestigieux. Son surnom de "Poulidor de la Tripière d'or", en hommage au champion de cyclisme qui finissait toujours second, va enfin se détacher de son nom. Juste après sa victoire, il tenait avant tout à remercier la confrérie. "Pour moi, c'est la plus belle des confréries, au summum du goût."

Originaire de Cagny, ce maître artisan boucher de la boucherie Lemarinier doit se tenir prêt à l'accélération de ses ventes, due à la renommée de ce prix. Son entreprise, qui commercialise avec la marque Philou Normand des saucisses sèches sans peau à base de porc normand, va sans doute connaître un coup de boost supplémentaire.