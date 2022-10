Saint-Langis-lès-Mortagne. "L'industrie a été fortement dénigrée en France"

Emploi. La pénurie de main-d'œuvre touche de plus en plus de secteurs et celui de l'industrie n'est pas épargné. A Saint-Langis-lès-Mortagne, l'entreprise Thépenier, spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, a transformé sa stratégie de recrutement.