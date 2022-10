Granville. Réaménagement de la rue des Isles : une consultation citoyenne prévue par Port Granville

Une consultation citoyenne est lancée pour le réaménagement de la rue des Isles, le terre-plein situé entre le port de pêche et le port de plaisance de Granville. Pour avoir l'avis des habitants, des marches exploratoires sont organisées, sur inscription, samedi 22 octobre à 10 h et 11 h 30. Le point de rendez-vous est situé au croisement de la rue des Isles et du boulevard des Amiraux Granvillais.

Des stands vont aussi s'installer sur les marchés, celui du centre-ville les 5 et 26 novembre et celui de Saint-Nicolas le 16 novembre. La réunion publique de restitution sera le mercredi 18 janvier à 19 h, salle de Hérel, à Granville.

Les objectifs

Port Granville, et derrière le Département de la Manche, poursuivent quatre objectifs avec cet aménagement. Le premier est de rénover la partie centrale du port de Granville, mais aussi d'améliorer la connexion entre la ville et le port. Un troisième but est économique, avec une modernisation des locaux des entreprises sur place. Le dernier but est plus touristique, en poussant les habitants et touristes à davantage venir se promener grâce à la vue sur la mer, le port, la Haute-Ville et les remparts.

​Un permis de construire pourrait être déposé en 2023, pour un début des travaux en 2024.

Pratique. Tout le projet d'aménagement est à découvrir sur amenagement-rue-des-isles.fr.