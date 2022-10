Montivilliers. Crise énergétique : des économies à réaliser

Comme toutes les communes, Montivilliers doit faire face à l'inflation, notamment sur les coûts de l'énergie. Lors du conseil municipal du lundi 10 octobre, la municipalité a pris certaines mesures pour faire baisser ses factures.

La température de chauffage dans les équipements sportifs sera abaissée à 14° et le 19° sera de rigueur dans l'ensemble des bâtiments municipaux. La sobriété sera également au rendez-vous avec les illuminations de Noël, qui seront adaptées dans leurs horaires et leur période, mais maintenues de 18 heures à 22 heures.

Les prix du papier ayant aussi augmenté considérablement depuis plusieurs mois, le nombre d'éditions du magazine municipal passera de six à cinq en 2023.

Un vœu pour interpeller le gouvernement

Les collectivités ne sont pas protégées par un bouclier tarifaire pour l'électricité et le gaz. Les renouvellements de contrats et évolutions à venir risque d'être insoutenables pour les collectivités, estiment les élus montivillons. Dans la continuité du vœu adopté par les élus de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole le 29 septembre, et de la demande de l'ensemble des associations d'élus, le conseil municipal de Montivilliers a adopté à l'unanimité un vœu demandant au gouvernement d'agir et d'apporter, au moins ponctuellement, une solution d'urgence pour "permettre aux collectivités de passer dans les meilleures conditions cette période instable et complexe."