Calvados. Plus de 200 litres de carburant volés dans une exploitation agricole

L'essence est devenue une véritable denrée rare et forcément, ça donne des mauvaises idées à certains. Entre 200 et 300 litres de carburants ont été dérobés dans une exploitation agricole de Saint-Lambert, près du Hom. La cuve a été siphonnée. Le propriétaire s'en est aperçu mardi 11 octobre. Sa dernière utilisation remontait à six jours auparavant. Le vol aurait donc très bien pu être commis pendant le week-end, indique la gendarmerie.

La victime n'a pas encore décidé si elle désirait porter plainte, réfléchissant actuellement avec son assureur pour savoir si cela vaut le coup. Les forces de l'ordre ont toutefois été dépêchées pour constater les faits. Il s'agit de l'unique cas de vol de carburants dans le secteur pour le moment. La gendarmerie indique vouloir accorder une vigilance accrue dans les prochains jours à ce genre d'exploitation, notamment à cause de la conjoncture actuelle.