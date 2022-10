Près de Rouen. Une famille à vélo percutée par un camion : un enfant décède, la maman grièvement blessée

Un terrible drame s'est produit mercredi 12 octobre peu après 11 heures à Bihorel. Rue de la Prévotière, un poids lourd a renversé une famille qui circulait à vélo, une maman et ses deux enfants. Le bilan est très lourd. Un enfant de 5 ans est décédé malgré les tentatives de réanimation du Smur. La maman de 33 ans a été grièvement blessée et transportée vers le CHU. L'autre enfant, de deux ans et demi, a été légèrement blessé. Le chauffeur de poids lourd n'a pas été blessé mais choqué, indiquent les pompiers.

Le temps de l'intervention des secours, l'axe a été coupé à la circulation, provoquant une gêne à la circulation. La sortie de l'A28 en direction de Neufchâtel-en-Bray, au niveau du Chapitre, a été fermée.

Une vingtaine de pompiers et le Smur ont été mobilisés sur cette intervention.