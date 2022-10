Saint-Lô. Elles traversent le cancer du sein grâce au sport adapté

Du sport adapté aux patients souffrant de cancer. C'est ce que proposent la Ligue contre le Cancer et l'association Siel bleu. A l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, il y a deux séances par semaine : aquagym le lundi et gym le mercredi. Une activité physique qui aide les patients, et notamment les patientes, en ce mois d'octobre, avec l'opération Octobre rose contre le cancer du sein.

Elles sont une douzaine dans la piscine de l'hôpital à enchaîner les mouvements. Talons-fesses, montées de genoux… "Excellent ! Ça me détend, s'enthousiasme Maryse Lebouvier. On fait des étirements, ça détend le corps. C'est magique", ajoute-t-elle. Pour Maryline Lecornu, le constat est identique "c'est très agréable, l'eau est chaude. C'est un bon moment de détente", assure-t-elle.

Sport et amitié

Le sportif va de pair avec le côté social et les rencontres. C'est ce qui pousse aussi Maryse à venir "L'un va avec l'autre. C'est excellent, tout le monde a son mot à dire. On a quatre ou cinq nouvelles et je n'ai pas envie qu'elles soient tristes quand elles sont auprès de moi. J'ai envie de leur parler, parce que je suis une bavarde", développe-t-elle. "On fait de nouvelles connaissances, c'est toujours plaisant. Il y a une bonne équipe, l'ambiance est agréable. Donc c'est bien", appuie Maryline.

"Elles se sentent mieux dans leur tête, dans leur peau, elles retrouvent le sourire"

Charlotte Debarge, l'animatrice, fait ensuite prendre deux frites en mousse à chaque membre de son groupe, et c'est parti pour des exercices pour les jambes. Elle voit bien une évolution chez ces patientes. "Elles se sentent mieux dans leur tête, dans leur peau, elles retrouvent le sourire, elles retrouvent le lien social. C'est ce qui est le plus important. Elles viennent ici, on discute de tout et de rien", énumère-t-elle.