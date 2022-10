Pollution. Allaitement : des microplastiques retrouvés dans du lait maternel

C'est une nouvelle qui fait froid dans le dos. Des chercheurs italiens ont révélé, en juillet dernier, la présence de microplastiques dans du lait maternel, dans un article publié dans la revue Polymers, puis repris par The Guardian.

Le lait maternel de 34 mères en bonne santé a été prélevé une semaine après qu'elles ont donné naissance, et le résultat est sans appel : 75 % des échantillons contenaient des microparticules plastiques. Aucun lien n'a pu être établi par les scientifiques entre la consommation d'aliments dans des emballages plastiques ou des produits de la mer, et la teneur en microplastiques dans le lait maternel des femmes étudiées.

L'omniprésence du plastique dans l'environnement "rend l'exposition humaine inévitable", alertent les scientifiques. Plus inquiétant encore, les effets de telles microparticules sur le corps humain ne sont pas connus, même si leur toxicité n'est plus à démontrer. Dans les échantillons prélevés par les scientifiques, les microplastiques révélés étaient principalement composés de polyéthylène, de PVC et de polypropylène. Des particules plus petites (inférieures à deux microns), appelées "nanoplastiques", étaient également présentes dans le lait maternel, mais les scientifiques étaient dans l'incapacité de les analyser.

Si l'étude est alarmante, l'équipe qui en est à l'origine tempère les résultats. "Il faut souligner que les avantages de l'allaitement sont bien supérieurs aux inconvénients causés par la présence de microplastiques polluants, rassurent les scientifiques. Des études comme la nôtre ne doivent pas réduire l'allaitement des enfants, mais plutôt sensibiliser le public pour faire pression sur les politiciens afin qu'ils promeuvent des lois réduisant la pollution."