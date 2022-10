Carburant. Plusieurs stations essence à sec dans la Manche

Après près de deux semaines de grève, les blocages continuent mardi 11 octobre dans les raffineries et les dépôts de carburant.

La situation provoque des pénuries dans un tiers des stations-service françaises. Ces blocages, que le gouvernement appelle à lever "sans délais", ont des répercussions également dans les stations manchoises. À Saint-Lô, la station Total Macon était fermée lundi 10 octobre, sans carburant.

Plus de clients et moins de livraisons

En cause selon la gérante Chloé Gervaise Macon, le manque de livraison et trop de clients. "En temps normal, nous avons un camion par jour, mais on a au moins 50 % de clients en plus, il nous faut deux camions par jour", explique-t-elle. "On a beaucoup plus de clients que d'habitude, et de nouveaux clients. Je pense que c'est dû à la remise Total depuis le 1er septembre."

Parmi les nombreux clients, selon Chloé Gervaise Macon, des personnes qui craignent la pénurie, or, rappelle-t-elle, le fait venir davantage à la pompe peut aggraver ce risque de pénurie par rapport à une consommation de carburant normale.