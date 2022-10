Prix Nobel. C'est l'heure du bilan pour l'édition 2022

L'annonce des récipiendaires du Nobel d'économie, ce lundi 10 octobre, a mis un terme à une semaine d'annonces de la prestigieuse institution suédoise, qui a récompensé à tour de rôle les meilleurs dans leur domaine. Physique, médecine, chimie, littérature, paix… On rembobine.

• Retour à l'Âge de pierre avec le prix Nobel de médecine

Le biologiste suédois Svante Pääbo a reçu, lundi 3 octobre, le prestigieux prix Nobel de physiologie ou médecine. Le travail de ce scientifique s'est concentré sur la paléogénétique, un domaine dont il est l'un des pionniers. Cette discipline comprend, entre autres choses, l'étude de l'ADN d'être vivants morts depuis des milliers d'années, pour comprendre l'évolution humaine.

C'est en extrayant de l'ADN du premier Homme de Néandertal découvert que le biologiste et ses équipes ont pu révéler, en 2010, que les êtres humains d'aujourd'hui (des Homo sapiens, donc) avaient entre 1 et 4 % d'ADN appartenant à leur lointain cousin. Svante Pääbo a également révélé l'existence d'un hominidé méconnu jusqu'en 2010 : l'Homme de Denisova. En toute logique, l'assemblée Nobel de l'institut Karolinska l'a récompensé pour "ses découvertes concernant les génomes des hominidés éteints et l'évolution humaine".

• Le prix Nobel de physique prend une teinte tricolore

Trois physiciens ont été récompensés, mardi 4 octobre, du prix Nobel de physique. Alain Aspect, directeur de recherche au CNRS, fait partie des lauréats, avec les chercheurs John Clauser (États-Unis) et Anton Zeilinger (Autriche). Les trois hommes, spécialisés dans la physique quantique, ont "mené des expériences révolutionnaires […] (qui) ont ouvert la voie à de nouvelles technologies basées sur l'information quantique", d'après l'Académie royale des sciences de Suède, qui se charge de remettre ce prix. Alain Aspect devient ainsi le quatorzième Français Nobel de physique, après avoir "gravi plusieurs sommets d'une discipline des plus complexes", dixit le CNRS.

• Un autre trio pour le prix Nobel de chimie

Pas de Français cette fois, mais ce sont bien trois chimistes qui ont décroché, mercredi 5 octobre, le Nobel de chimie. Morten Meldal (Danemark) et K. Barry Sharpless (États-Unis) sont des pionniers de la "chimie click", que leurs travaux, couplés à ceux de Carolyn Bertozzi (États-Unis) ont permis de faire entrer dans "une nouvelle dimension", selon l'Académie royale des sciences de Suède.

Mais, qu'est-ce que la "chimie click" ? Pour faire simple, les chimistes cherchent depuis très longtemps à créer des cellules de plus en plus complexes. Or, ce processus de création est complexe et génère des sous-produits indésirables qui doivent être éliminés. Ce faisant, les chercheurs se retrouvent avec des cellules minuscules, qui ont perdu énormément de matière. C'est là qu'intervient le "click", en référence au bruit que fait l'emboîtement de deux objets, qui a permis le développement de blocs de construction moléculaires s'emboîtant de manière rapide et efficace. Le processus de création cellulaire a donc été drastiquement simplifié par les travaux des trois chercheurs. D'ailleurs, K. Barry Sharpless avait déjà obtenu un prix Nobel de chimie en 2001, quand il avait posé les bases de la "chimie click".

• La Normandie en force avec le prix Nobel de littérature

Difficile de passer à côté de l'information si vous êtes Normands : la lauréate du Nobel de littérature, Annie Ernaux, est née à Lillebonne en Seine-Maritime. Parsemant ses récits, souvent autobiographiques, d'un entrefilet sociologique, elle est devenue un modèle pour toute une génération d'artistes (écrivains, cinéastes, chanteurs…). Toujours un tantinet politique, l'auteure savait masquer des torrents d'émotions derrière une écriture volontairement simple. Aux prix Renaudot et Marguerite-Yourcenar, qu'Annie Ernaux a déjà remportés, s'ajoute désormais un prestigieux prix Nobel.

L'Académie suédoise a donc remis ce prix à l'auteure normande, "pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle". Annie Ernaux est la seizième personnalité française à obtenir cet honneur. Aucun autre pays ne fait aussi bien.

• Le prix Nobel de la paix sur fond de guerre en Ukraine

Le plus fameux des prix Nobel a été attribué, vendredi 7 octobre, à une personnalité politique, le militant biélorusse Alès Bialiatski, et à deux ONG, Memorial (Russie) et le Centre pour les libertés civiles (Ukraine). Le Nobel de la paix permet chaque année de faire passer un message aux yeux du monde, tant il est mis en exergue. Assez logiquement, la campagne guerrière menée par Vladimir Poutine en Ukraine est vivement pointée du doigt avec ces trois lauréats. Le comité Nobel a souhaité "honorer trois éminents défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les pays voisins que sont la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine".

• Carton plein pour les États-Unis au prix Nobel d'économie

Les lauréats du prix Nobel d'économie ont été révélés en dernier, ce lundi 10 octobre, comme le veut la tradition. Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig sont tous trois Étasuniens, et chercheurs en économie. Le premier a été à la tête de la Banque centrale américaine de 2006 à 2014, au premier rang durant la crise des subprimes de 2008. Il s'est démarqué en injectant des centaines de milliards de dollars dans l'économie américaine, empêchant une dépression économique. Les deux autres lauréats se sont spécialisés dans l'étude et l'analyse des crises économiques.

Les recherches des trois hommes ont "considérablement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans l'économie, en particulier pendant les crises financières […] (et permis de comprendre) la raison pour laquelle il est vital d'éviter les faillites bancaires", selon l'Académie royale des sciences de Suède.

• Bilan global

Cette année, avec six personnes récompensées, les États-Unis sont le pays le mieux loti. La France arrive en deuxième place, avec deux lauréats. Globalement, les États-Unis (409) restent - très largement - en tête du nombre de prix reçus, alors que la France (73) est quatrième, devancée assez nettement par le Royaume-Uni (138) et l'Allemagne (113).

Chaque prix Nobel récompense son ou ses lauréats de la somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit plus de 910 000 €. Bien sûr, s'il y a plusieurs récipiendaires pour un même prix, ils doivent se partager équitablement cette somme.