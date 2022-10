[Enquête] Caen. Le street art se cache sous nos yeux, levez la tête !

Caen a toujours accueilli une importante scène de street art. Si beaucoup d'artistes ont désormais pignon sur rue et vivent de leur passion, ils n'oublient pas qu'ils ont commencé en peignant sans autorisation. Certains continuent d'ailleurs à le faire. Petit tour d'horizon des œuvres cachées, ou plutôt pas tant que ça, dans l'agglomération caennaise.

Tout graffeur qui se respecte a déjà fait un tour vers la SMN, Société métallurgique de Normandie, à Colombelles. En guise de vestiges, il ne reste qu'un four, mais c'est une zone prisée des artistes. "C'est le lieu emblématique", selon Blesea. Oré, autre graffeur renommé du coin, schématise. "Un site industriel a eu une histoire et une certaine importance, puis ferme. Il devient vite oublié, et les premiers à le réinvestir, ce sont les artistes de rue." Cette définition nous emmène forcément un peu plus loin, sur la Presqu'Île. La zone regorge d'usines désaffectées, terrain de jeu favori des artistes. Des bâtiments sont entièrement repeints par certains, venus taguer leur nom ou alors peindre une fresque plus imposante. "Il faut aller voir derrière le Dôme, dans toutes les rues perpendiculaires", nous propose Oré. Sur la Presqu'Île, cohabitent dessins autorisés et tags plus sauvages. Continuons notre promenade en nous rapprochant de la gare. Si le château d'eau a été repeint par Piotre, sur commande de la Ville, d'autres pans de mur sont investis par les graffeurs du coin, bien déterminés à embellir la ville ou à répandre leur nom.

Et si le street art se retrouvait également de manière plus subtile dans le centre-ville ? À presque chaque coin de rue se cachent des collages. Oré s'est notamment fait connaître avec ses Quetzalcóatl, une divinité issue des croyances d'Amérique centrale. On en dénombre toujours une trentaine. Oré, encore lui, est allé peindre un poisson sous le viaduc de la Cavée. Une sacrée mission. "J'ai traversé l'Orne à la nage, avec une petite bouée pour apporter mes bombes", raconte-t-il. Histoire de boucler la boucle, Sane2 nous conseille "d'emprunter la voie verte de Colombelles, où des artistes renouvellent régulièrement le paysage". Cependant, l'artiste déplore la diminution de spots disponibles pour faire vivre son art tranquillement. D'ailleurs, les grands projets de la collectivité pour la Presqu'Île pourraient emporter avec eux un pan très important de la culture urbaine caennaise. Selon Oré, déjà 80 % de ses œuvres ont disparu au fil du temps. "C'est l'essence même du street art. L'environnement urbain évolue, les ravalements de façades se font, et mes œuvres vivent au rythme de la ville."

Le street art ne se cache pas tellement

Partout dans l'agglomération caennaise, le street art n'est pas si caché que ça. Il suffit d'aller au bon endroit, ou parfois de simplement lever la tête. Zoom sur quelques lieux que vous pourrez découvrir.

La conception du poisson peint par Oré est une sacrée aventure, puisqu'il a dû rejoindre le mur jusqu'à la nage, protégeant ses bombes avec un radeau de fortune. Comme beaucoup de graffeurs, il aime "investir les lieux un peu laissés à l'abandon, dont on ne s'occupe pas trop".

Le poisson peint par Oré sous le viaduc de la Cavée.

Oré s'est fait connaître avec ses collages de Quetzalcóatl, une divinité issue des croyances d'Amérique centrale. Si vous prêtez attention en vous promenant dans le centre-ville de Caen, vous croiserez régulièrement ce drôle de serpent à plumes au coin des rues. Attention, il change souvent de couleur.

Le Quetzalcóatl d'Oré dans la rue Écuyère.

Les murs de la Presqu'Île de Caen sont couverts de tags en tous genres. Certains viennent laisser libre cours à leur créativité, tandis que d'autres souhaitent surtout répandre leur nom le plus possible. C'est un mélange de couleurs et de messages qui investissent ce territoire caennais en devenir.

Un mur tagué sur la Presqu'Île de Caen.