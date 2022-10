Place du commerce. De nouvelles ouvertures en centre-ville de Caen

Trois nouvelles enseignes se sont récemment installées dans le centre-ville de Caen.

Opticien, libraire et primeur

"Au départ, notre enseigne était un site de vente de ligne, mais devant le succès rencontré, nous avons dû ouvrir nos premières boutiques physiques", explique Jérémy Fougeray, directeur de Jimmy Fairly, magasin d'optique. Son magasin a ouvert ses portes le 15 septembre dernier. Quant à la librairie BD r'Art, elle a désormais un petit frère. Située 5 rue Froide, elle est venue compléter l'offre du premier local installé dans la même rue. "Grâce à ce second local, on a désormais un vrai espace réservé à la BD européenne pour adultes ainsi qu'un rayon jeunesse", précise Damien Defever, l'un des responsables de la boutique. Enfin, le primeur du Verger Saint-Jean a changé tout récemment de propriétaire. Depuis le 16 septembre dernier, Annelyse et Maxime Savary accueillent leurs clients en leur proposant un grand choix de fruits et de légumes de saison, ainsi qu'un espace dédié à l'épicerie fine et des produits faits maison.