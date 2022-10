Faits divers. Un grave accident de la route fait 6 victimes dont un mort près de Marolles

Les pompiers du Calvados ont été appelés vers 1 heure du matin dans la nuit du samedi 8 octobre, à la suite d'une collision frontale entre deux véhicules roulant sur la départementale 613 près de Marolles, non loin de Lisieux. Un homme âgé de 24 ans a été déclaré mort sur place par le médecin du SMUR.

L'accident a fait 5 autres victimes. Un homme de 41 ans, placé en urgence absolue, a été médicalisé et transféré au centre hospitalier de Lisieux. Les quatre autres victimes ont été plus légèrement blessées. Deux femmes de 22 et 32 ans et un homme de 24 ans, ont été évacués en urgence relative vers le centre hospitalier de Lisieux. Enfin, un homme de 25 ans a été emmené au centre hospitalier de Bernay. Ce dernier se trouve également en urgence relative.